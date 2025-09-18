Lorenzo Sonego batte in rimonta Juan Manuel Cerundolo e supera il primo turno a Chengdu

Comincia con una buona vittoria in rimonta lo swing sul cemento asiatico di Lorenzo Sonego, che concede un set e poi si sbarazza senza troppi problemi dell’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.72 del ranking) in 2 ore e 10 minuti approdando al secondo turno dell‘ATP 250 di Chengdu. 4-6 6-3 6-1 il punteggio in favore del tennista italiano n.44 al mondo e n.8 del seeding, che affronterà agli ottavi lo statunitense Marcos Giron.

Partenza complicata per Sonego, che deve subito annullare due palle break per tenere il primo turno di servizio del match. Si procede ‘on serve‘ fino al 3-3, quando Cerundolo strappa la battuta all’azzurro effettuando lo strappo decisivo per poi chiudere il set sul 6-4. La reazione del torinese è quasi immediata, con un break nel quarto gioco che lo proietta avanti 4-1 nel secondo parziale.

Sonny è sempre più efficace nei turni di risposta e si procura due set point già sul 5-2, archiviando comunque la pratica nel game successivo tenendo il servizio a 15 e portando la sfida al deciding set. A conti fatti l’equilibrio dura solamente due giochi, perché poi Sonego trova il break e da quel momento inanella una sequenza di cinque game consecutivi dall’1-1 al 6-1 finale.