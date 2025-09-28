Lorenzo Musetti continua la sua corsa a Pechino: “Contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene”

Lorenzo Musetti si avvicina passo dopo passo alla qualificazione per le ATP Finals di Torino, macinando punti pesanti anche nello swing asiatico sul cemento con la finale di Chengdu e adesso con i quarti di finale a Pechino. L’azzurro ha cominciato il suo percorso nella capitale cinese battendo prima il big server Giovanni Mpetshi Perricard e poi l’altro francese Adrian Mannarino, in attesa di sfidare domani il giovane americano Learner Tien.

“Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. Averlo già affrontato due volte mi ha dato una visione maggiore di quello che avrei dovuto fare in campo, di quello che gli dà fastidio, ed è quello che ho fatto oggi“, le dichiarazioni di Musetti dopo la partita con Mannarino.

Il 23enne carrarino si è imposto con un duplice 6-3, togliendosi anche la soddisfazione di vincere un incredibile scambio prolungato di 46 colpi nel corso del primo game del secondo set: “Mi piace giocare quei punti in cui sono in difesa, poi la trasformo in attacco e vinco il punto: c’è più soddisfazione. è qualcosa che anche al pubblico piace vedere, spero che abbiano apprezzato la partita e il gioco“.