LIVE Italia-Argentina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano De Cecco in un ottavo da brividi

Il programma di Italia-Argentina

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Argentina, incontro valido per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Manila, nelle Filippine, per disputare gli ottavi di finale.

Nella prima fase a gironi l’Argentina ha vinto il Gruppo C, mentre l’Italia si è classificata seconda nel Girone G, a causa della sconfitta patita in 5 set contro il Belgio: l’ultimo confronto tra azzurri e sudamericani sorrise agli uomini del CT Ferdinando De Giorgi: il 15 giugno scorso a Quebec City l’Italia vinse 3-1 durante la Nations League.

Il match sarà il primo di giornata: appuntamento alle ore 09.30 italiane di domenica 21 settembre.