LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: Lorenzo Finn cerca un risultato di prestigio nella cronometro U23

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro mondiale maschile U23 2025 in Ruanda. Il percorso odierno prevede 31.2 km con la partenza dalla BK Arena e l’arrivo al Convention Centre, entrambe a Kigali.

Il percorso della crono iridata prevede 460 metri di dislivello con la stessa salita, la Côte de Nyanza, che viene scalata nei due sensi opposti. La prima volta l’ascesa inizia a 8.3 km dalla partenza, misura 2.5 km al 5.8% medio. La seconda volta, invece, la scalata comincia a 16 km dal traguardo, ed è lunga 4.1 km al 3.1% medio. L’ultima salita è però la Côte de Kimihurura, caraterizzata dal fondo lastricato, di 1.3 km al 6.3% medio. Dallo scollinamento rimarranno millecento metri al traguardo.

Gli azzurri in gara quest’oggi sono Alessandro Borgo e Lorenzo Finn. Il primo, corridore della Bahrain Victorious Development, ha vinto quest’anno la prova in linea del campionato italiano a Boario Terme (NC). Lorenzo Finn, invece, ha concluso al 2° posto la cronometro del Tour de l’Avenir questo agosto, dietro a Paul Seixas. Ha inoltre vinto entrambi i campionati italiani (in linea e cronometro) juniores nel 2024 e ha concluso la cronometro mondiale dello scorso anno al settimo posto. Analizzando le sue carateristiche una crono così dura potrebbe favorirlo notevolmente.

Sono molteplici i favoriti per questa cronometro, il primo è sicuramente Jacob Soderqvist: lo svedese (Lidl Trek Racing), ha corso cinque cronometro nel 2025, vincendone quattro e chiudendo al decimo posto la prova contro il tempo della Volta ao Algarve. E’, inoltre, vice campione mondiale a cronometro nel 2024, della medesima categoria, dietro a Ivàn Romeo. Altri candidati per la vittoria finale sono Maxime Decomble (Fra), Adria Pericas (Spa), Jarno Widar (Bel), Zac Marriage (Aus), Callum Thorlney (Gb) e, come già anticipato, il nostro Lorenzo Finn.

La partenza è prevista per le 13.25.