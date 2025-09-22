LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La rassegna iridata in terra ruandese ha già regalato emozioni, ieri la prima giornata con i successi di Remco Evenepoel (Belgio) e Marlen Reusser (Svizzera) nelle due cronometro élite.

Il percorso della gara odierna si sviluppa intorno a Kigali, partenza e arrivo fissati nella capitale del Ruanda. 22.6 i km complessivi, tracciato piuttosto ondulato con la presenza di due ascese. Dopo 10.6 km il primo intertempo, intertempo che farà da preludio al primo scoglio del percorso, la Côte de Nyanza (km 11, 2.3 km al 5.8%). Si prosegue pedalando in discesa sino al secondo punto intermedio (km 18), per poi giungere alla sezione in pavè di Kimihurura al km 20.7. Essa precederà l’omonima Côte, 1300 metri al 5.3% che accompagneranno le corridore verso il non banale traguardo finale.

Grande attesa per scoprire chi sarà la prima vincitrice. La prima edizione della cronometro femminile U23 vanta un ricco parterre, la britannica Zoe Backstedt va all’arrembaggio dell’oro. La classe 2004 dovrà far risaltare tutte le sue abilità, la francese Julie Bego e la belga Lore De Schepper pronte a inserirsi nei giochi per le medaglie. Oltre alle già citate, possono dire la loro atlete quali Paula Blasi (Spagna), Julia Kopecky (Repubblica Ceca) e Marie Schreiber (Paesi Bassi). La squadra azzurra ripone le speranze in Federica Venturelli, partente alle 11:54:30 che si è già fatta notare nella sua giovane carriera.

