La Roma vince il derby, bene anche Inter e Atalanta in Serie A. Fiorentina ribaltata dal Como

Quest’oggi, domenica 21 settembre, si sono disputate altre cinque partite valevoli per la quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il turno si chiuderà domani con il posticipo del lunedì tra Napoli e Pisa, in cui i Campioni d’Italia avranno l’opportunità di prendersi la vetta della classifica in solitaria rimanendo l’unica squadra a punteggio pieno.

Tanta tensione come di consueto nel derby della Capitale, deciso in favore della Roma dal gol di Lorenzo Pellegrini al 38′ su assist di Soulè. Notte fonda per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha chiuso il lunch match dell’Olimpico in inferiorità numerica per l’espulsione di Belahyane all’85’ collezionando la terza sconfitta su quattro gare in questo avvio di campionato.

Crisi nera anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, battuta in casa 2-1 dal Como (gol di Kempf e poi di Addai al 93′) e ancora in attesa del primo successo stagionale. L’Atalanta di Ivan Juric rialza la testa dopo la debacle di Parigi in Champions e trova una preziosa vittoria esterna contro il Torino per 3-0 con la doppietta di Krstovic e la rete di Sulemana nel primo tempo.

Reazione importante ma qualche brivido di troppo a San Siro per l’Inter, che torna a sorridere dopo due sconfitte di fila in Serie A regolando il Sassuolo con lo score di 2-1 grazie al gol di Dimarco e Carlos Augusto, mentre va in archivio con un pareggio a reti bianche lo scontro diretto in ottica salvezza tra Cremonese e Parma.