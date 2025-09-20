Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno ufficializzato la composizione della 4×100 maschile in vista delle batterie dei Mondiali 2025 di atletica, in programma alle ore 13.34 odierne a Tokyo. La staffetta, capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi proprio nella capitale giapponese, tornerà sulla pista dei sogni e inseguirà una non semplice occasione.

Per l’occasione ci sarà un cambio epocale: Filippo Tortu non verrà schierato. L’uomo protagonista dello sprint risolutivo ormai quattro anni fa è stato escluso: la sua condizione fisica non è delle migliori come si è visto nelle batterie dei 200 metri, anche a causa di un fastidio muscolare riscontrato poco prima della rassegna iridata. Avrà inciso anche il rapporto con Marcell Jacobs, complicatosi dopo il caso spionaggio in cui è coinvolto il fratello?

Marcell Jacobs sarà della partita: il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 si rimetterà in gioco dopo essersi espresso in 10.15 nella semifinale di domenica scorsa sul rettilineo, al termine della quale aveva espresso dei dubbi sul suo futuro agonistico e parlato di un possibile ritiro. Il velocista lombardo aveva affermato che altri avrebbero potuto correre in staffetta, ma evidentemente la settimana di allenamenti lo ha convinto ad essere al via.

Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore correrà la sua abituale seconda frazione, ricevendo il testimone da Fausto Desalu. Il cremonese verrà schierato al lancio, come successo nelle World Relays di inizio maggio, per sfruttare le sue doti di buon partente e di corsa in curva. L’auspicio è che l’azzurro, che ai Giochi di quattro anni fa diede spettacolo in terza, sia più pimpante rispetto a quanto visto nella batteria del mezzo giro di pista.

C’è stata dunque un’inversione di frazione con Lorenzo Patta, che nel 2021 scattò dai blocchi di partenza e che oggi riceverà il testimone da Marcell Jacobs. Il sardo è ormai abituato alla terza (era capitato anche alle World Relays), ma è al rientro agonistico dopo l’infortunio occorsogli a fine giugno agli Europei a squadre e dunque permangono i punti interrogativi. La chiusura spetterà a Matteo Melluzzo, che corse lo scorso anno ai trionfali Europei e che quattro mesi fa fornì il proprio contributo alle qualificanti World Relays.

La formazione è valida, ma bisognerà capire quali saranno le reali condizioni fisiche dei vari interpreti. L’Italia correrà in quinta corsia in una batteria con Gran Bretagna, Sudafrica, Giappone, Cina, Paesi Bassi, Ghana e Australia: si qualificheranno alle finali le le prime tre classificate delle due batterie e i due migliori tempi di ripescaggio (nell’altra spiccano USA e Giamaica, affiancate da Kenya, Francia, Canada, Polonia, Germania e Belgio).

FORMAZIONE ITALIA 4X100 MASCHILE AI MONDIALI

Fausto Desalu – Marcell Jacobs – Lorenzo Patta – Matteo Melluzzo