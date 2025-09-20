Maria Perez in lacrime ad Antonella Palmisano: “L’oro è per te: non sono Campionessa Olimpica, ma ho un’amica sincera”

Maria Perez ha vinto la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica, imponendosi con il tempo di 1h:25.54 (stagionale) sulle strade di Tokyo. La fuoriclasse spagnola ha operato l’azione decisiva tra il quattordicesimo e il sedicesimo chilometro, distanziando le avversarie in maniera perentoria e meritandosi così la seconda medaglia d’oro di questa rassegna iridata dopo quella conquistata sette giorni fa nella 35 km.

La 29enne ha replicato la doppietta siglata nel 2023 ai Mondiali di Budapest, dopo i quali si mise al collo l’argento nella 20 km e l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’iberica si è lasciata alle spalle la messicana Alegna Gonzalez (1h26:06) e la giapponese Nanako Fuji (1h26:18), venendo festeggiata sulla linea del traguardo dalla nostra Antonella Palmisano, che si era ritirata poco dopo il transito all’undicesimo chilometro.

La pugliese, argento nella 35 km, ha accusato dei fastidi fisici durante la gara e ha dovuto alzare bandiera bianca, ma ha voluto omaggiare l’amica, con cui si allena. Maria Perez ha poi espresso in lacrime la propria gratitudine ad Antonella Palmisano in un’intervista concessa alla Rai, accompagnata da baci e abbracci: “Una parte di questa medaglia è per te, Antonella, e per il tuo staff. Questa medaglia è condivisa perché siamo una famiglia. A casa mia i miei genitori si preoccupavano quasi più per Antonella che per me“.

L’iberica ha proseguito con dei sentiti ringraziamenti: “Quando ero piccola vedevo Antonella e mi ispiravo a lei. Non sono una Campionessa Olimpica (Palmisano vinse l’oro nella 20 km ai Giochi di Tokyo 2020, n.d.r.), ma ho un’amica sincera: grazie di avermi accompagnato nel sogno di doppiare ai Mondiali. Ora Italia, ve la lascio, ma stanotte Antonella è tutta mia“.