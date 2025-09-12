CiclismoStrada
Julian Alaphilippe torna a brillare e vince il GP Quebec! Bettiol sul podio, Pogacar non brilla
Prima di due classiche nordamericane per il World Tour di ciclismo. In scena oggi in Canada il Grand Prix Cycliste de Québec, edizione numero quattordici: giornata spettacolare che ha visto trionfare Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse transalpino della Tudor Pro Cycling Team torna a vincere dopo oltre un anno, in generale torna a vivere un momento positivo dopo una forma che per mesi non è stata al top.
Quattro corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Filip Maciejuk (Red Bull – BORA – hansgrohe), Philippe Jacob (Canada), Félix Bouchard (Canada) e l’azzurro Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck). Il gruppo però ha gestito la situazione non lasciando troppo vantaggio ai fuggitivi.
La corsa si è accesa a circa due tornate dal traguardo. Il gruppo si è allungato, sono iniziati gli scatti e ad una cinquantina di chilometri dall’arrivo è partito un nuovo tentativo: dei reduci dalla fuga del mattino solamente Vergallito, raggiunto da Alberto Berriol, Julien Alaphilippe, Artem Shmidt, Matej Mohoric, Anthon Charming, Quinten Hermans, Bastien Tronchon e Mattias Skjelmose.
Nei pressi dell’ultimo giro è partito Tadej Pogacar: lo sloveno, campione del mondo, non ha fatto la differenza, ma è riuscito a portar via un drappello che si è avvicinato, strada facendo, a quello al comando. Sul finale di corsa però è mancato l’accordo e dunque non è riuscita la rincorsa al gruppo davanti che si è giocato la vittoria. Ad anticipare i tempi in tre: Bettiol, Sivakov ed Alaphilippe.
Il transalpino all’ultimo chilometro ha fatto la differenza, staccando i due compagni di fuga. Eccezionale l’azione del due volte campione del mondo che ha trionfato davanti a Sivakov e a Bettiol, eccellente terzo. Quarto Skjelmose, poi Mohoric, mentre a regolare il gruppo degli inseguitori Arnaud De Lie.