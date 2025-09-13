Jonas Vingegaard e il possibile sgarbo a Pogacar: può vincere la Tripla Corona prima dello sloveno!

Jonas Vingegaard aggiorna al meglio il suo palmares. Dopo aver conquistato due volte il Tour de France, il fuoriclasse danese ha trionfato oggi alla Vuelta di Spagna 2025, coronando la sua corsa con una vittoria spettacolare sull’ultima salita della Bola del Mundo, scenario epico che ha chiuso definitivamente ogni discorso in classifica generale. Per Vingegaard è il primo successo nella grande corsa a tappe iberica, un traguardo che lo proietta tra i giganti del ciclismo moderno.

Con questo risultato, al danese manca solo il Giro d’Italia per completare la prestigiosa Tripla Corona, ovvero il successo in tutti e tre i Grandi Giri. Un obiettivo che finora pochissimi corridori nella storia hanno saputo centrare e che potrebbe diventare realtà già nel 2026, anno in cui lo scalatore della Visma-Lease a Bike ha dichiarato di voler prendere parte alla Corsa Rosa.

La prospettiva aggiunge ulteriore pepe alla rivalità con Tadej Pogacar. Lo sloveno, dominatore delle Classiche e vincitore di Tour e Giro, non è ancora riuscito a imporsi alla Vuelta, rimanendo così a un passo dalla Tripla Corona. Se Vingegaard dovesse centrare il bersaglio in Italia prima del rivale, metterebbe a segno uno “sgarbo” sportivo.

Pogacar resta l’uomo più completo e vincente del momento (ha anche la maglia iridata sulle spalle), ma Vingegaard ha dimostrato ancora una volta una capacità straordinaria di esaltarsi nelle tre settimane. L’appuntamento è rimandato al Giro 2026: lì potremmo scoprire se il danese riuscirà davvero a battere sul tempo il suo grande avversario e chiudere per primo il cerchio della Tripla Corona.