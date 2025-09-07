Jannik Sinner e un possibile tabù da sfatare contro Alcaraz: non ha mai vinto un match sopra le 4 ore

Jannik Sinner in carriera ha sempre perso i match andati al quinto set e durati almeno 4 ore, eventualità concretizzatasi in sette occasioni. Non è da escludere che anche la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz possa anche protrarsi oltre le 4 ore di gioco.

In tre delle occasioni citate è stato proprio lo spagnolo a battere l’italiano alla partita decisiva in un torneo del Grand Slam, ed in due occasioni si è andato oltre le 5 ore: agli US Open 2022 lo spagnolo si impose in 5 ore ed un quarto, mentre al Roland Garros 2025 la spuntò dopo 5 ore e mezza.

Gli altri quattro tennisti riusciti a sconfiggere Sinner al quinto set in sfide lunghe almeno 4 ore sono stati l’ellenico Stefanos Tsitsipas, agli Australian Open 2023, i tedeschi Daniel Altmaier, al Roland Garros 2023, ed Alexander Zverev, agli US Open 2023, ed il russo Daniil Medvedev, a Wimbledon 2024.

MATCH DA ALMENO 4 ORE DI SINNER IN CARRIERA

26 maggio 2025 Roland Garros Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2) in 5:29

1 luglio 2024 Wimbledon Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3 in 4:00

27 maggio 2024 Roland Garros Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 4:33

28 agosto 2023 US Open Alexander Zverev b. Jannik Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 4:41

29 maggio 2023 Roland Garros Daniel Altmaier b. Jannik Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5 in 5:26

16 gennaio 2023 Australian Open Stefanos Tsitsipas b. Jannik Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 in 4:00

29 agosto 2022 US Open Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 in 5:15