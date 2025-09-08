Italia-Spagna oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming

Proseguono i Campionati Europei 2025 di softball, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Repubblica Ceca, precisamente nella Capitale Praga. Oggi, lunedì 8 settembre, si gioca Italia-Spagna, secondo match valido per la prima fase di questa rassegna continentale.

Un match da non prendere assolutamente alla leggera. In occasione della disputa inaugurale infatti le iberiche hanno dovuto affrontare una squadra di livello come quella dei padroni di casa, mentre le azzurre si sono ben comportate contro la Germania, regolandola per 11-0 complici anche due meravigliosi fuoricampo di Erika Piancastelli.

Attenzione però perché, così come rilevato dall’head coach tricolore Montvidas, le furie rosse sono una formazione in forte crescita che, sicuramente, farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alle nostre ragazze, come sappiamo motivate a difendere il titolo già ottenuto lo scorso anno.

Gli Europei di softball 2025 si giocheranno da domenica 7 a sabato 13 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Softball e di 29,99 per l’intera rassegna continentale (6,99 euro a singola partita). Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA OGGI EUROPEI SOFTBALL 2025

Lunedì 8 settembre

Ore 13:00 Italia-Germania

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv