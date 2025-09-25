Ciclismo, la francese Gery trionfa tre le Under 23 ai Mondiali. Quarta l’azzurra Ciabocco

Sfuma per pochissimi centimetri la seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Kigali in Ruanda. Nella prima giornata dedicate alle gare in linea, oggi si assegnava il titolo femminile nella categoria Under 23. A vincere è stata la francese Celia Gery, che ha battuto in volata la slovacca Viktoria Chladonova. Terzo posto per la spagnola Paula Blasi Cairol, che ha beffato nello sprint per il bronzo l’azzurra Eleonora Ciabocco.

La corsa si è spezzata a cinquanta chilometri dal traguardo con la creazione di un primo gruppo con presenti tutte le migliori e Ciabocco. In difficoltà fin da subito una delle favorite, la britannica Cat Ferguson, che aveva vinto il titolo dello scorso anno. Prima dell’inizio dell’ultimo giro Chladonova prova l’attacco in salita e risponde solo la francese Gery, ma le due vengono riprese nuovamente da un gruppetto di atlete con dentro anche Ciabocco.

Il Mondiale si decide così sull’ultimo passaggio sulla Côte de Kigali Golf. Vanno via le francesi Gery e Bunel, con solo la slovacca Chladonova che riesce a tenere la ruota delle due transalpine. Dietro le inseguitrici fanno fatica, ma stringono i denti e restano comunque ad una distanza che può permettere loro di sognare almeno un posto sul podio.

Bunel lavora per Gery e crolla negli ultimi duecento metri ancora in salita, mentre Gery riesce ad avere lo spunto migliore e battere Chladonova allo sprint, conquistando la maglia iridata. Da dietro arriva Ciabocco, che assapora il bronzo dopo aver sorpassato Bunel, ma viene beffata proprio sulla linea del traguardo dalla spagnola Cairol.