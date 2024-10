Ciclismo, il Trentino Alto Adige si candida per i Mondiali 2031: l’edizione in versione super arriva in Italia?

Il Trentino Alto Adige si è ufficialmente candidato per organizzare i Mondiali 2031 di ciclismo. Anzi, i Supermondiali per usare il gergo ormai entrato in vigore per l’appena nata rassegna iridata a cadenza quadriennale che prevede la presenza di tutte le specialità dell’universo a due ruote (strada, pista, mountain bike, ciclocross, BMX e non solo): dopo il debutto nel 2023 a Glasgow e l’annunciata replica in Savoia nel 2027, la terza edizione della kermesse potrebbe svolgersi in Italia.

La proposta sarebbe decisamente gradita all’Unione Ciclistica Internazionale, come ha riportato il quotidiano L’Adige, dopo aver visto l’eccellente qualità degli eventi ciclistici organizzati in Regione, come l’annuale Tour of the Alps e gli Europei 2021 vinti da Sonny Colbrelli davanti a Remco Evenepoel (prova in linea su strada), e l’ampia capacità ricettiva delle strutture locali messa in luce in svariate occasioni. Sempre secondo il quotidiano, ci sarebbero altre due candidature non europee.

Il percorso delle gare su strada sarebbe sicuramente impegnativo e accattivante, oltre a poter godere di un panorama paesaggistico davvero unico nel suo genere. La mountain bike avrebbe la Val di Sole come suo scenario naturale, mentre per la pista bisognerebbe obbligatoriamente transitare a Montichiari (al momento unico velodromo coperto in Italia, ma non così lontano dal Trentino Alto Adige).

Ricordiamo che i Mondiali di ciclismo su strada sono già assegnati per i prossimi anni: 2025 a Kigali (Rwanda, prima volta in Africa), 2026 a Montreal (Canada), 2027 in Savoia (Francia, appunto nell’ambito dei Supermondiali), 2028 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 2029 a Copenhagen (Danimarca), 2030 a Bruxelles (Belgio). Lunga assegnazione anche per la pista: 2025 a Santiago (Cile), 2026 a Shanghai (Cina), 2027 in Savoia, 2028 da definire, 2029 ad Abu Dhabi e 2030 a Brisbane (Australia).