Italia-Israele oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming

Dimenticare il match con la Spagna, ritornare in carreggiata. Oggi, martedì 9 settembre, si gioca Italia-Israele, terzo match valido per la prima fase dei Campionati Europei 2025 di softball, competizione in fase di svolgimento In Repubblica Ceca, nello specifico nella sua capitale Praga.

Sarà una partita importantissima per le nostre ragazze, reduci dall’inaspettato K.O di ieri contro le iberiche e pronte a misurarsi con una compagine agguerrita, forgiata dal successo per 2-1 sull’Austria che ha consentito loro di accedere al raggruppamento X.

Quanto successo nelle scorse alle nostre ore è frutto di una mancata concentrazione, aspetto quest’ultimo ben sottolineato da coach Montvidas alla vigilia della rassegna. Per l’occasione infatti l’allenatore aveva avvertito squadra e ambiente delle potenzialità di tanti team in crescita, da non prendere assolutamente prendere sottogamba. Imparata la lezione, adesso è tempo di voltare pagina.

Gli Europei di softball 2025 si giocheranno da domenica 7 a sabato 13 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Softball e di 29,99 per l’intera rassegna continentale (6,99 euro a singola partita). Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE OGGI EUROPEI SOFTBALL 2025

Martedì 9 settembre

Ore 10:00 Italia-Israele

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport