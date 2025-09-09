SoftballSport in tv
Italia-Cechia oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming
Sarà il quarto incontro, quello con la Cechia, della prima fase per l’Italia agli Europei di softball, nonché quello di maggiore spicco all’interno del programma. E soprattutto quello che diventa per certa misura decisiva, perché dopo la sconfitta con la Spagna le cose sono più complesse.
Normalmente questo appuntamento è sempre complicato, ma ha sempre avuto del benaugurante per l’Italia, risultata prima o poi superiore alla formazione ceca. Le azzurre di Craig Montvidas, però, stavolta devono metterci qualcosa in più a causa del risultato non andato secondo le previsioni contro le iberiche. Una necessità che, poi, passa anche da quanto sarà avvenuto nella mattina contro Israele.
Il confronto tra Italia e Cechia si giocherà oggi alle 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: quello specifico per gli Europei costa 29,99 euro). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA-CECHIA, EUROPEI SOFTBALL 2025 OGGI
Martedì 9 settembre
Ore 19:30 Italia-Cechia
PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: baseballeurope.tv (per gli abbonati)
Diretta Live testuale: OA Sport