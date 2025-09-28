Il palmares di Tadej Pogacar: una lista di trionfi sempre più sterminata

Il secondo titolo iridato consecutivo vinto oggi sul difficilissimo tracciato di Kigali, gara di 267,5 chilometri con un dislivello superiore ai cinquemila metri, è solo l’ultimo della sterminata serie di trionfi che caratterizzano il palmares di Tadej Pogacar, sempre più leggenda indiscussa del grande ciclismo.

Uno sguardo molto rapido al curriculum del fuoriclasse sloveno permette di mettere in evidenza i successi nelle grandi corse a tappe: quattro edizioni del Tour de France(2020, 2021,2024 e 2025) e il trionfo al Giro d’Italia 2024. Manca in un albo d’oro ormai sempre più leggendario il successo alla Vuelta a España per completare la Tripla Corona.

Le corse di un giorno sembrano essere il terreno di caccia prediletto per la punta di diamante della UAE Team Emirates-XRG: quattro edizioni del Giro di Lombardia (2021,2022,2023, 2024), tre della Liegi-Bastogne-Liegi(2021, 2024 e 2025), due del Giro delle Fiandre (2023 e 2025) e due della Freccia Vallone(2023 e 2025).

Doveroso non tralasciare l’Amstel Gold Race vinta nel 2023, i tre successi nelle Strade Bianche (2022,2023 e 2025), le due edizioni vinte della Tirreno-Adriatico. Invidiabile anche il numero di successi parziale ho tenuto nelle grandi cose a tappe: ventuno successi al Tour de France, sei al Giro d’Italia e tre alla Vuelta.