Atletica
Il palmares di Mattia Furlani: medaglie in tutti i grandi eventi a 20 anni
Mattia Furlani si sta affermando a suon di risultati come la nuova stella dell’atletica italiana, potendo vantare a soli 20 anni una bacheca impressionante che fa sognare ancor più in grande per il futuro. Il giovane talento azzurro, già campione del mondo indoor lo scorso marzo a Nanchino, ha completato la doppietta iridata vincendo anche i Mondiali all’aperto di Tokyo e assurgendo al ruolo di miglior saltatore in lungo del pianeta.
Con il successo odierno in Giappone, Furlani ha conquistato almeno una medaglia in tutti i grandi eventi del panorama internazionale e a questo punto il prossimo obiettivo sarà quello di terminare il giro degli ori. Il laziale classe 2005 ha ottenuto un titolo mondiale outdoor ed un titolo iridato al coperto, mentre mancano all’appello i Campionati Europei e soprattutto i Giochi Olimpici.
In queste manifestazioni Mattia ha raccolto un bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, un argento agli Europei casalinghi di Roma 2024 ed un altro secondo posto nella rassegna continentale indoor di Apeldoorn 2025. Impressionante anche il suo ruolino di marcia nelle categorie giovanili, con un oro europeo juniores e due titoli europei U18 suddivisi tra salto in lungo e salto in alto (specialità abbandonata definitivamente nel 2023).
PALMARES MATTIA FURLANI
OLIMPIADI
Bronzo a Parigi 2024
MONDIALI
Oro a Tokyo 2025
EUROPEI
Argento a Roma 2024
MONDIALI INDOOR
Oro a Nanchino 2025
Argento a Glasgow 2024
EUROPEI INDOOR
Argento ad Apeldoorn 2025
TITOLI GIOVANILI
Oro agli Europei U20 del 2023
Oro nel salto in lungo e anche nel salto in alto agli Europei U18 del 2022