I manifestanti provano a fermare la Vuelta: attimi di paura all’imbocco dell’Angliru

Ancora tanta incertezza e tanta paura. Una Vuelta a España 2025 che sta vedendo spesso e volentieri protagonisti i manifestanti pro Palestina. Come abbiamo già detto in più occasioni non ci vogliamo intromettere nell’argomento, ma ci soffermiamo sulla parte sportiva.

Anche oggi, nella frazione più attesa, la tredicesima, con partenza da Cabezón de la Sal ed arrivo sulla durissima salita de L’Angliru la corsa per un piccolissimo tratto è stata fermata a causa del blocco imposto dai manifestanti.

Era il momento decisivo della gara: i corridori stavano infatti imboccando l’ascesa conclusiva, con Jungels, Vinokurov e Cepeda, tre dei fuggitivi di giornata, che stavano provando a resistere alla rimonta del gruppo.

Proprio gli attaccanti della prima ora sono stati fermati all’imbocco della salita: la polizia è riuscita in pochi secondi a placare la protesta e a far fortunatamente proseguire la corsa.