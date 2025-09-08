Hockey pista: l’Italia ci prova, ma il Portogallo è più forte. Azzurre sconfitte all’esordio agli Europei Femminili 2025

Partono con una sconfitta, ma con tanti buoni segnali, gli Europei Femminili 2025 di hockey pista per l’Italia di Valerio Antezza. Sulla pista di Paredese, le azzurre sono state sconfitte dal Portogallo per 5-3.

LA CRONACA

Non c’è neanche il tempo di iniziare che l’Italia va in vantaggio: Bertinato trova subito il modo di segnare mandando le azzurre sull’1-0. La reazione avversaria è feroce, dopo pochi giri d’orologio le lusitane pareggiano con Coelho e prendono l’abbrivio per infilare il 2-1 con Santos e il 3-1 con Costa.

Si va all’intervallo col doppio vantaggio portoghese. Inizia la ripresa, passano 10 giri di lancette. Le padrone di casa attaccano ancora: Moncovio e Silva colpiscono ancora facendo scappare le rossoverdi sul 5-1 a meno di un quarto d’ora dalla fine.

La partita di fatto si chiude, ma l’Italia non molla provando a mostrare comunque carattere. Le azzurre mostrano un hockey coraggioso e la “ricompensa” si traduce nelle reti di Lapolla e Bertinato, per il 5-3 finale.

L’Italia inizia con una sconfitta il cammino, domani alle 18 sfida ancora più ardua: ad attendere Lapolla e compagne ci sarà la fortissima Spagna, favorita per il successo finale e che oggi ha rifilato 8 gol alla Francia.