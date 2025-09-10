Hockey pista: definiti i quarti di finale degli Europei Femminili. Italia con la Svizzera

La terza giornata degli Europei Femminili 2025 di hockey pista, ultima della fase a gironi, si è ufficialmente conclusa a Paredes. Ecco come sono andate le cose in Portogallo fra Girone A e Girone B e quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale.

Girone A

L’Italia riesce a sbloccarsi nella kermesse continentale battendo 5-3 una Francia coriacea, grazie alle doppiette di Cazzola e Taccardi e alla rete di Tamiozzo. Nell’altro incontro, il derby iberico tra Spagna e Portogallo, nessun problema per le Furie Rosse che matano nettamente le lusitane 8-1.

Girone B

La Germania banchetta 13-1 sui Paesi Bassi: teutoniche scatenate, trascinate da Hartje, autrice di 4 gol. La Svizzera regola 4-1 l’Inghilterra: doppietta per Schenk.

Quarti di finale

Francia-Germania h 12

Italia-Svizzera h 15

Spagna-Olanda h 18

Portogallo-Inghilterra h 20.30