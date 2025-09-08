Hockey pista: iniziano gli Europei Femminili. L’Italia per il podio e per qualcosa di più…

Dopo gli Europei maschili, chiusisi lo scorso sabato con la vittoria dei padroni di casa del Portogallo davanti alla Francia e all’Italia, al Pavilhão Rota Dos Moveis di Paredes è tempo di Europei femminili 2025 di hockey su pista.

Cambiano gli attori – in questo caso le attrici – in pista, ma non i meccanismi e gli ordini di forza di una rassegna che vedrà Portogallo, Spagna, Italia e Francia affrontarsi nella prima fase nel Girone A, quello delle teste di serie, e Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra, collocarsi nel Girone B, quello delle squadre di “seconda fascia”, che si andranno poi a incastrare con le “Big” per definire il tabellone dei quarti di finale.

Le azzurre, del nuovo ciclo tecnico affidato al ct Valerio Antezza, hanno ben chiaro cosa fare. Il primo obiettivo è quello di confermare almeno una medaglia al collo, cosa che avviene ininterrottamente dal 2013 (con 5 bronzi consecutivi), il secondo è quello di provare ad avvicinare le corazzate – nell’ordine di forza – Spagna e Portogallo.

La squadra è rivoluzionata, visti gli addii di elementi come Ghirardello e Maniero, ma può poggiarsi su giocatrici del calibro di Veronica Caretta, portiere da 48 presenze con l’Italia, Pamela Lapolla (63 presenze) ed Elena Tamiozzo (51 presenze); con quest’ultima che torna in nazionale dopo aver saltato per infortunio il Mondiale 2024 di Novara. Occhi puntati anche su Ludovica Rossetto e Anna Orsato, senza dimenticare l’imprevedibile Rebecca Taccardi, capace di dare tanta creatività agli schemi offensivi italiani. Altro punto d’attenzione la presenza delle giovanissime Teresa Messora e Matilde Ghirardello (entrambe 16enni) e di Emma Cazzola (14 anni per lei!).

Tutto è pronto per iniziare, la griglia di partenza prevede: Spagna in pole position, con campionesse come Aina Florenza e Marta Piquero, poi il Portogallo di Marlene Sousa e Maria Sofia Silva, e successivamente le azzurre davanti alla Francia delle sorelle Celia e Lucie Gohet.

Di seguito il calendario degli Europei Femminili 2025 di hockey pista che si terranno a Paredes:

WSE European Championship Women – Paredes 2025

1a giornata – 8 Settembre 2025 (ora italiana)

12:00 – Svizzera x Germania

15:00 – Inghilterra x Olanda

18:00 – Spagna x Francia

20:30 – Portogallo x ITALIA

2a giornata – 9 Settembre 2025

12:00 – Svizzera x Olanda

15:00 – Germania x Inghilterra

18:00 – ITALIA x Spagna

20:30 – Portogallo x Francia

3a giornata – 10 Settembre 2025

12:00 – Olanda x Germania

15:00 – Inghilterra x Svizzera

18:00 – Francia x ITALIA

20:30 – Spagna x Portogallo

Quarti di finale – 11 Settembre 2025

12:00 – QF4 – 4a Gruppo A x 1a Gruppo B

15:00 – QF3 – 3a Gruppo A x 2a Gruppo B

18:00 – QF2 – 2a Gruppo A x 3a Gruppo B

20:30 – QF1 – 1a Gruppo A x 4a Gruppo B

Semifinali – 12 Settembre 2025

12:00 – SF4 – Perdente QF2 x Perdente QF3

15:00 – SF3 – Perdente QF1 x Perdente QF4

18:00 – SF2 – Vincente QF2 x Vincente QF3

20:30 – SF1 – Vincente QF1 x Vincente QF4