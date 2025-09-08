Hockey Pista
Hockey pista: iniziano gli Europei Femminili. L’Italia per il podio e per qualcosa di più…
Dopo gli Europei maschili, chiusisi lo scorso sabato con la vittoria dei padroni di casa del Portogallo davanti alla Francia e all’Italia, al Pavilhão Rota Dos Moveis di Paredes è tempo di Europei femminili 2025 di hockey su pista.
Cambiano gli attori – in questo caso le attrici – in pista, ma non i meccanismi e gli ordini di forza di una rassegna che vedrà Portogallo, Spagna, Italia e Francia affrontarsi nella prima fase nel Girone A, quello delle teste di serie, e Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra, collocarsi nel Girone B, quello delle squadre di “seconda fascia”, che si andranno poi a incastrare con le “Big” per definire il tabellone dei quarti di finale.
Le azzurre, del nuovo ciclo tecnico affidato al ct Valerio Antezza, hanno ben chiaro cosa fare. Il primo obiettivo è quello di confermare almeno una medaglia al collo, cosa che avviene ininterrottamente dal 2013 (con 5 bronzi consecutivi), il secondo è quello di provare ad avvicinare le corazzate – nell’ordine di forza – Spagna e Portogallo.
La squadra è rivoluzionata, visti gli addii di elementi come Ghirardello e Maniero, ma può poggiarsi su giocatrici del calibro di Veronica Caretta, portiere da 48 presenze con l’Italia, Pamela Lapolla (63 presenze) ed Elena Tamiozzo (51 presenze); con quest’ultima che torna in nazionale dopo aver saltato per infortunio il Mondiale 2024 di Novara. Occhi puntati anche su Ludovica Rossetto e Anna Orsato, senza dimenticare l’imprevedibile Rebecca Taccardi, capace di dare tanta creatività agli schemi offensivi italiani. Altro punto d’attenzione la presenza delle giovanissime Teresa Messora e Matilde Ghirardello (entrambe 16enni) e di Emma Cazzola (14 anni per lei!).
Tutto è pronto per iniziare, la griglia di partenza prevede: Spagna in pole position, con campionesse come Aina Florenza e Marta Piquero, poi il Portogallo di Marlene Sousa e Maria Sofia Silva, e successivamente le azzurre davanti alla Francia delle sorelle Celia e Lucie Gohet.
Di seguito il calendario degli Europei Femminili 2025 di hockey pista che si terranno a Paredes:
WSE European Championship Women – Paredes 2025
1a giornata – 8 Settembre 2025 (ora italiana)
12:00 – Svizzera x Germania
15:00 – Inghilterra x Olanda
18:00 – Spagna x Francia
20:30 – Portogallo x ITALIA
2a giornata – 9 Settembre 2025
12:00 – Svizzera x Olanda
15:00 – Germania x Inghilterra
18:00 – ITALIA x Spagna
20:30 – Portogallo x Francia
3a giornata – 10 Settembre 2025
12:00 – Olanda x Germania
15:00 – Inghilterra x Svizzera
18:00 – Francia x ITALIA
20:30 – Spagna x Portogallo
Quarti di finale – 11 Settembre 2025
12:00 – QF4 – 4a Gruppo A x 1a Gruppo B
15:00 – QF3 – 3a Gruppo A x 2a Gruppo B
18:00 – QF2 – 2a Gruppo A x 3a Gruppo B
20:30 – QF1 – 1a Gruppo A x 4a Gruppo B
Semifinali – 12 Settembre 2025
12:00 – SF4 – Perdente QF2 x Perdente QF3
15:00 – SF3 – Perdente QF1 x Perdente QF4
18:00 – SF2 – Vincente QF2 x Vincente QF3
20:30 – SF1 – Vincente QF1 x Vincente QF4
Finali – 13 Settembre 2025
12:00 – Finale 7-8 posto – Perdente SF3 x Perdente SF4
15:00 – Finale 5-6 posto – Vincente SF3 x Vincente SF4
18:00 – Finale 3-4 posto – Perdente SF1 x Perdente SF2
20:30 – Finale 1-2 posto – Vincente SF1 x Vincente SF2