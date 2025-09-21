Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, il derby di Alps League vede Merano superare Cortina
Un solo match in programma nella serata odierna per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Si trattava dell’attesissimo derby tra Merano e Cortina con il successo degli ampezzani per 3-0.
Si trattava dell’esordio per entrambe le compagini, con Cortina che ha subito messo le cose in chiaro con una vittoria di prestigio. Il vantaggio arriva dopo 9:57 minuti con Stoffling che segna l’1-0 su assist di Kalajanniska.
Il raddoppio degli ospiti arriva al 16:48 con Pietroniro che, in power-play, segna il 2-0 su assist di Fortunato. Dopo un secondo periodo che non modifica il punteggio, Cortina chiude i conti con il 3-0 di Remolato a 42 secondi dalla conclusione.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|2
|+4
|3
|2
|Rittner Buam SkyAlps
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|3
|S.G. Cortina Hafro
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|4
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|3
|+2
|3
|5
|EK Die Zeller Eisbären
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|3
|+1
|3
|6
|KHL Sisak
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|4
|+1
|2
|7
|Red Bull Hockey Juniors
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|5
|-1
|1
|8
|EC Bregenzerwald
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|HDD Jesenice
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|4
|-1
|0
|10
|Hockey Unterland Cavaliers
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|5
|-2
|0
|11
|HC Meran/o Pircher
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|-3
|0
|12
|HC Gherdeina valgardena.it
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|6
|-4
|0
|13
|HC Asiago
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|-4
|0