GP Quebec 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar torna in gara

Il grande ciclismo fa tappa in Canada. Oggi è in programma il GP del Quebec, mentre domenica si terrà quello di Montreal Un doppio appuntamento, che vede il ritorno in corsa del campione del mondo Tadej Pogacar.

PERCORSO GP QUEBEC 2025

Rispetto alle edizioni scorse cambia il percorso del GP Quebec. La corsa ruota sempre intorno al Parc des Champs-de-Bataille e avrà partenza ed arrivo nella zona di Abraham, sito ricco di storia per il Québec. Il percorso vedrà un anello da completare per diciotto volte, lungo 12 chilometri ed ogni volta i corridori dovranno affrontare un passaggio sulla Cote de la Montagne (600 metri al 9%), con il finale che sarà a 700 metri dal traguardo.

ALTIMETRIA GP QUEBEC 2025

PROGRAMMA GP QUEBEC 2025

Venerdì 12 Settembre

Quebec-Quebec (216 km)

Orario di partenza: 17.00

Orario di arrivo: 22.00 circa

DOVE VEDERE IL GP QUEBEC 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 16.50, DAZN dalle 18.00

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI GP QUEBEC 2025

C’è chiaramente grande attesa per il ritorno in gara di Tadej Pogacar. Ovviamente quando lo sloveno è presente non può non essere messo dentro il lotto dei favoriti. Il capitano della UAE dovrà fare la differenza sulla salita finale, ma ci sono tanti corridori che possono resistere su quello strappo e poi giocarsi l’arrivo in volata come Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) e Arnaud De Lie (Lotto), ma anche Michael Matthews (Jayco AlUla), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e Corbin Strong (Israel-PremierTech).