GP Industria & Artigianato 2025: Isaac del Toro sa solo vincere, battuto Scaroni in uno sprint ristretto

UAE Team Emirates – XRG che sa solo vincere e con Isaac del Toro ci ha visto più che giusto. Il messicano continua un 2025 da sogno, così come per la sua squadra: al GP Industria & Artigianato arriva la vittoria numero dieci della stagione per il fuoriclasse del 2003, addirittura l’81ma per la compagine emiratina.

Tutto si è deciso sull’ultima scalata al San Baronto nella corsa che si conclude, come da tradizione, a Larciano: l’attacco in coppia di Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), raggiunti da del Toro.

I tre sono andati a giocare in volata la vittoria: all’ultimo chilometro ha provato il colpaccio Piganzoli, raggiunto e staccato dai due rivali, con del Toro a beffare Scaroni. A regolare il gruppetto degli inseguitori è Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), quarto davanti a Alexandre Delettre (Team TotalEnergies). In casa Italia piazzamenti anche per Simone Velasco (XDS Astana Team), nono, e Filippo Magli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo.