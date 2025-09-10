Giro di Toscana 2025: altro dominio firmato Isaac del Toro. Quarto Pinarello

Era il favorito e ancora una volta ha centrato l’obiettivo. Stagione mostruosa per Isaac del Toro che, dopo aver timbrato il cartellino al GP Industria & Artigianato, trionfa anche al Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini. Vittoria numero undici di questo 2025 clamoroso per il messicano.

Oggi ha dominato in lungo e in largo: sul Monte Serra il classe 2003 della UAE Team Emirates – XRG ha fatto la differenza staccando tutti i rivali e si è lanciato in solitaria verso il traguardo di Pontedera, tagliato a braccia alzate.

Alle sue spalle si sono raggruppati gli avversari e sono riusciti ad anticipare la volata per il podio in due: secondo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), terzo Steff Cras (Team TotalEnergies).

Tanta Italia nella top-10: quarto un eccellente Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), sesto Christian Scaroni (XDS Astana Team), ottavo Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e decimo Davide Formolo (Movistar).