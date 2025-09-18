Giro di Lussemburgo 2025, Kockelmann vince in volata la seconda tappa, secondo Vendrame

È Mathieu Kockelmann (Lotto Development) il vincitore, a sorpresa, della seconda tappa del Giro del Lussemburgo 2025. Prima vittoria da professionista per il corridore lussemburghese che ha anticipato tutti nella volata finale con arrivo a Mamer. Secondo Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r la Mondiale), beffato proprio negli ultimi metri. Terzo il francese Tom Donnenwirth (Groupama FDJ).

Tappa che parte da Remich e termina a Mamer dopo 168.4 chilometri totali. Subito fuga con sette corridori: Baptsite Gillet (Arkea B&B Hotels), Jonas Geens (Team Flanders-Baloise), Victor Papon (Wagner Bazin WB), Pedro Pinto (Efapel Cycling), Loic Bettendorff (Hrinkow Advarics), Malte Hellerup (Team Coloquick) e Mil Morang (Lotto Kern-Haus PSD Bank).

I fuggitivi superano insieme i primi due GPM di giornata, le Côte de Wintrange (2 km al 5,2% di pendenza media) e quella de Remerschen (1,5 km al 5,5% di pendenza media), con un vantaggio di quasi 3′ sul gruppo. Sull’ultima salita di giornata, le Monteè de Mariendallerhaff (1,4 km al 6,4% di pendenza media) prima dell’entrata nel circuito finale, si rompe però l’accordo tra gli attaccanti.

Solo quattro dei sette componenti della fuga resistono ma è solo una questione di minuti prima che il gruppo completi il loro inseguimento. A 5 chilometri dal termine gli attaccanti sono stati infatti ripresi, lasciando spazio alla volata del gruppo. Arrivo in leggera salita conquistato dal lussemburghese Mathieu Kockelmann che è riuscito ad anticipare Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale). Romain Gregoire rima in testa alla classifica generale.