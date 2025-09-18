Ciclismo, il percorso della cronometro ai Mondiali 2025: circuito durissimo

Tutto pronto per l’appuntamento iridato. Scattano in Ruanda i Mondiali di ciclismo su strada: domenica già tempo di professionisti che si cimenteranno nella prova contro il tempo. Sarà una cronometro molto particolare: percorso durissimo, diverso dalle ultime andate in scena, non per specialisti puri. Sarà molto probabilmente sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

PERCORSO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025

40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che va a chiudere.