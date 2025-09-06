Frederic Vasseur: “Siamo tutti vicini, partire dalla quarta posizione non è male in vista della gara”

Guarda il bicchiere mezzo pieno il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine delle qualifiche del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Monza le due Rosse hanno concluso in quarta e quinta posizione con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, che però domani sarà retrocesso di cinque posizioni in griglia per scontare la penalità risalente a Zandvoort (Paesi Bassi).

La pole-position è stata conquistata dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, capace di precedere le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Il via e il modo in cui affrontare curva-1 potrebbe condizionare l’intera gara nel Tempio della velocità.

“Penso che il passo fosse buono, ma è andata come è andata. I margini sono ristretti, Lando Norris ha rischiato di uscire nella Q2, tutti possono dire di non aver fatto un lavoro migliore per un motivo o per l’altro. Partiamo dal quarto posto che non è male. Per la gara di domani ci aspettiamo il degrado delle gomme e noi siamo confidenti da questo punto di vista“, ha raccontato Vasseur.

Considerata la penalità di Hamilton, si poteva pensare che Lewis avrebbe potuto offrire a Charles per dargli un vantaggio nel time-attack: “Era un’opzione, ma la decisione giusta era concentrarsi nel giro di preparazione. Abbiamo visto come questo porti a un’oscillazione di diversi decimi. Per cui è stato meglio fare così che sacrificare una macchina per l’altra. Leclerc non ha chiesto la scia“.

“Ha perso un decimo alla prima chicane, dopo di che non era semplice recuperare. Se spingi troppo o troppo poco non ti trovi nella finestra giusta d’utilizzo delle gomme, la cosa più importante sarà lottare con la McLaren. Noi abbiamo optato per un assetto aggressivo, con grande velocità nei rettilinei. Tutti sono al limite e Monza è sempre un po’ così, un compromesso legato ai piloti e alla macchina“, ha concluso Vasseur.