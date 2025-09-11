Francesco Bagnaia: “Non mi posso permettere un altro week end come Barcellona”

Francesco Bagnaia si presenta ai nastri di partenza del 16° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP con la speranza di avere dalla sua Ducati delle sensazioni migliori. Un percorso molto complicato quest’anno per il piemontese, mai in feeling con l’anteriore della GP25, contrariamente al suo compagno di squadra, Marc Marquez, il dominatore della categoria.

Nell’ultima gara in Catalogna la situazione si è fatta molto difficile dopo che nelle qualifiche del sabato Pecco non era andato oltre il 21° posto, chiudendo 14° nella Sprint. La domenica c’è stato uno scatto d’orgoglio, valso il settimo posto, ma il rendimento sulla moto è ancora lontano dall’eccellenza.

Alla vigilia di Misano, dunque, le aspettative Bagnaia sono le seguenti: “Sicuramente è un fine-settimana importante. A Barcellona è stato molto difficile, la domenica siamo andati meglio, anche se non sono troppo soddisfatto del risultato. È vero, partivo molto indietro e ho fatto settimo, ma il ritmo in gara non è stato veloce. Ho preso 16″ e bisogna fare un passo avanti perché un altro week end come in Spagna non ce lo possiamo e non me lo posso permettere. Bisognerà fare meglio“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

“È tutto importante nel corso di questo appuntamento, ma si può pensare che le sessioni fondamentali saranno le pre-qualifiche e le qualifiche, perché poi in gara di solito va meglio. Nelle pre-qialifiche sarà indispensabile essere davanti al pari delle qualifiche perché su questa pista è complicato superare. Sappiamo che abbiamo il potenziale per essere in prima fila, dobbiamo solo trovarlo“, ha sottolineato il centauro italiano.

“Vincere è sempre l’obiettivo. Sono nel team ufficiale, Ducati domina i costruttori, bisogna puntare a vincere tutte le domeniche e quest’anno mi sta venendo più complicato di quanto potessimo immaginare. Bisogna fare passi in avanti e non parto mai prevenuto. Faremo il possibile per fare bene sulla pista di casa“, ha concluso Pecco.