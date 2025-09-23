Flag football, gli Azzurri si preparano per gli Europei sognando in grande

La Nazionale maschile di flag football è pronta per affrontare i Campionati Europei 2025. La manifestazione, che si disputerà a Parigi (Francia) dal 24 al 28 settembre prossimi, vedrà ai nastri di partenza ben 24 formazioni, con un vero e proprio parterre de roi per l’occasione.

La FIDAF, su indicazione dell’Head Coach Massimiliano Bonomo, ja convocato i seguenti atleti:

1 ALBERICCI Austin Joseph MARINES LAZIO

2 ALINOVI Simone PANTHERS PARMA

3 BOUAH Jordan RAIDERS ROMA

4 CORRADO Claudio LEONI BASILIANO

5 FRANCHI Michelangelo RHINOS MILANO

6 GALANTE Matteo MARINES LAZIO

7 GERBINO Jared Lee ITALIA

8 LATORRACA Daniele GIAGUARI TORINO

9 LAZZARETTO Paolo GIAGUARI TORINO

10 PAPALE Vincent ITALIA

11 PETRILLI Riccardo DOLPHINS ANCONA

12 ROTELLI Raffaele DOLPHINS ANCONA

13 STOLA Frank Albert GUELFI FIRENZE

14 SECK Tamsir RHINOS MILANO

15 ZAHRADKA Luke FROGS LEGNANO

Quali squadre saranno al via della manifestazione? Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Israele, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.

L’ultima edizione, quella giocata nel 2023, ha visto il successo finale della Germania, che ha vinto in Irlanda per 36-28 contro l’Austria, quindi bronzo per Israele. Nel 2019, invece, medaglia d’argento per l’Italia che ha perso l’atto conclusivo per 35-52 contro la Danimarca. L’Italia ha raggiunto 4 volte la finale, perdendo sempre il match, 3 volte contro gli scandinavi, una volta contro la Francia.