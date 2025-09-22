F1, promossi e bocciati GP Azerbaijan. Sainz da bacio accademico, Ferrari da zero spaccato

Il Gran Premio di Azerbaigian di F1 si è risolto con la vittoria di Max Verstappen davanti a George Russell e a Carlos Sainz. Viceversa, weekend negativo per McLaren e Ferrari. Chi sono i promossi e i bocciati dell’appuntamento del Mar Caspio?

PROMOSSI

VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Un fine settimana dominato in lungo e in largo, come quando spadroneggiava. Siamo a due netti successi consecutivi, che oltre a confermare il suo status di miglior pilota del Circus, generano qualche grattacapo alla non più così invincibile McLaren. Non è che l’olandese, zitto zitto, rimetterà in discussione la sua abdicazione?

SAINZ Carlos (Williams) – Una stagione sin qui opaca, nella quale è stato perennemente eclissato dal compagno di squadra, lo vede finalmente brillare di luce propria. Prima fila in qualifica e terzo posto in gara. Riporta la Williams sul podio a 8 anni di distanza dall’ultima volta (Spa 2021 non fa testo). Un riscatto in piena regola, quello dello spagnolo. Chissà, forse torna ad ardere nella Terra del Fuoco proprio perchè caliente!

ANTONELLI Kimi (Mercedes) – Ha portato a termine ciò che gli si chiedeva di fare, ossia un weekend solido. Batte Russell in qualifica e conclude quarto in gara, senza commettere errori o fare pasticci. Non arrivava così in alto dal podio di Montreal. Da Baku riparte il suo 2025, nell’augurio che la performance del Mar Caspio possa essere copia-incollata sette volte.

LAWSON Liam (Racing Bulls) – Il quinto posto rappresenta il miglior risultato della carriera e gli consente di togliersi la soddisfazione di battere la Red Bull di Yuki Tsunoda. Il neozelandese, prima portato in palmo di mano e poi frettolosamente cestinato, lotta per avere un futuro in F1. Con prestazioni di questo tipo, può guadagnarsi la permanenza nel Circus.

BOCCIATI

PIASTRI Oscar (McLaren) – Un weekend orripilante, nel quale ha collezionato tre errori da matita blu. Mettiamola così, se doveva sbagliare, è bene aver concentrato gli svarioni nel medesimo fine settimana. Peraltro, scampa quasi indenne dal passaggio a vuoto, poiché il compagno di squadra raccoglie le briciole.

NORRIS Lando (McLaren) – Va bene, la McLaren era poco competitiva a Baku e il pit-stop lento (di nuovo!) non è stato colpa sua. Però l’appuntamento azero rappresenta una occasione persa per recuperare terreno in campionato. Racimola 6 punti, che sono briciole, e resta a -25 da Piastri in classifica generale. Come è, come non è, continua a inseguire…

FERRARI – C’è bisogno di spiegare perché il Cavallino Rampante finisce nel novero dei bocciati? E pensare che venerdì i ferraristi avevano alzato la cresta e gonfiato il petto. Il venerdì, appunto, che in una scala da 1 a 10 conta zero. Come il voto che si merita la Rossa in Azerbaigian.