F1, Max Verstappen: “Siamo più competitivi, è stato un buon venerdì”

Max Verstappen è ottimista al termine del primo giorno di prove libere del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Monza l’olandese della Red Bull ha concluso in sesta posizione il turno di prove libere pomeridiano, mettendo in mostra soprattutto un ottimo passo gara, nella simulazione che c’è stata sul finire della FP2.

“È andata abbastanza bene. Sembra che siamo più competitivi e sono abbastanza soddisfatto anche della macchina. Le sessioni di oggi sono state difficili, con alcuni piloti che sono usciti di pista e hanno portato ghiaia in pista, ma nel complesso è stato un venerdì discreto“, ha commentato Verstappen.

Red Bull che però ha manifestato ancora delle criticità nell’affrontare i cordoli sul tracciato brianzolo. Aspetto che lo stesso Max ha lamentato via radio. Da capire quindi quali potranno essere le prospettive del quattro-volte iridato, che già a Zandvoort era andato oltre i limiti della macchina, cogliendo un significativo secondo posto alle spalle della McLaren dell’australiano Oscar Piastri.