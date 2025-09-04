F1, Lewis Hamilton: “La stagione con la Ferrari è stata come andare sulle montagne russe. Penalità? Eccessiva”

Non sarà un fine-settimana a Monza semplice per Lewis Hamilton. Il britannico si presenta all’appuntamento di casa della Ferrari con la voglia di far bene in un’annata avara di soddisfazioni. Nel Tempio della velocità il Re Nero ha grandi motivazioni e la carica dei tifosi della Rossa sarà un fattore nella tappa del Mondiale 2025 di F1.

“Ieri è stato favoloso in centro a Milano, esperienza unica con i tifosi. Sin dal mattino, quando sono arrivato a Maranello e quando ho visto il logo Ferrari… ho dovuto darmi un pizzicotto. C’erano tifosi sin dalle prime ore del mattino, si percepiva amore. A Milano la passione è stata enorme. È arrivata tanta energia positiva che ho cercato d’immagazzinare. Ho visto cosa provano i piloti Ferrari a podio a Monza, io sono stato più volte su questo podio. I tifosi qui sono così vicini che li senti quasi in macchina con te. Come andrà? Ogni week end è nuovo per me in questa macchina e l’approccio è diverso rispetto alle mie esperienze passate. La Ferrari qui si è sempre comportata bene e sono curioso di vedere come andrà qui. Dobbiamo continuare a costruire su queste basi“, ha dichiarato Lewis in conferenza stampa.

Un appuntamento non facile anche per la penalità comminatagli dopo il GP d’Olanda, che dovrà scontare nel round italiano. Si parla di cinque posizioni in griglia di partenza e di due punti sulla patente: “Non so come la vedono gli altri piloti, ma io sono arrivato a casa, sono atterrato con l’aereo, e ho visto che era arrivata la penalità. Dal rapporto della FIA io ho alzato il piede, ma secondo i commissari non troppo. Anche a livello dei punti sulla patente credo sia una penalità eccessiva e non è il massimo per il GP di casa con la Ferrari, ma questo mi motiva ancora di più per la rimonta“.

Stagione in cui le difficoltà sono state un po’ all’ordine del giorno: “Finora è stata una corsa sulle montagne russe, ma è la vita che è così. Anche se siamo reduci da una domenica difficile, mi piace pensare che stiamo cominciando a vedere la luce. Ma di recente ho pensato che pensare al domani è inutile e bisogna concentrarsi sul presente. Non voglio perdermi nessun momento speciale che mi porta la quotidianità, come l’affetto dei tifosi in questo week end“.

Lewis è convinto di aver imboccato la strada giusta: “L’approccio avuto nell’ultimo week end è stato perfetto, era stato tutto perfetto almeno fino a domenica. Poi il GP è stato deludente, io non commetto errori del genere di solito. Il team mi dà uno straordinario supporto, ti alzano il morale e nei giorni successivi abbiamo analizzato cos’è successo. La scalata di marce aveva un problema che mi ha portato al bloccaggio, non è stato un errore di distrazione. Ma ho imparato e l’approccio sarà positivo per prendere la direzione giusta in questo fine settimana“.

Ad Hamilton è stato anche chiesto sull’eventualità di offrire una scia al compagno di squadra Charles Leclerc, in considerazione della sua sanzione, nella sfida per la pole: “La Ferrari qualche anno fa lo faceva, penso a Raikkonen e Massa. Ma ho sempre pensato che ci fosse un rischio, però lo farei se servisse a Leclerc. Anche se non credo che il team sia intenzionato a una cosa del genere“.