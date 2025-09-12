F1, la vettura di Verstappen per il debutto al Nürburgring di domani

Manca meno di un giorno al debutto di Max Verstappen in gara sul Nürburgring Nordschleife nel Nürburgring Endurance Series (NLS). L’olandese si appresta per disputare la settima prova della serie tedesca con il chiaro intento di ottenere il ‘Permit A’ che gli permetterebbe già entro la fine del 2025 di correre una competizione con una GT3.

Per ottenere il ‘Permit A’ deve successivamente completare due risultati qualificazione ed effettuare 14 giri durante l’arco della corsa senza rimediare nessuna penalità. La stella del Mondiale di F1 sarà al volante di una Porsche 718 Cayman GT4 CS schierata da LionSpeed GP.

La n. 980 (classe CUP3) avrà la caratteristica livrea ‘Max Verstappen’ che abbiamo imparato a conoscere nell’ultima edizione del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Attualmente nell’entry list la vettura citata vede in azione Matisse Lismont, Chris Lulham e Kyle Tilley, la situazione è destinata a cambiare domani mattina prima delle qualifiche.

La Cayman GT4 è stata declassata da 425 CV /1315 kg a 300 CV/1350 kg per rientrare nel rapporto di 4,2 kg/CV per la classe CUP3. Questo la rende una vettura con ‘Permit B’, attualmente concesso al quattro volte campione del mondo di F1.

La NLS 7 denominata ADAC ACAS Cup scatterà domani alle 12.00, mentre la NLS 8 (64a ADAC Reinoldus Endurance Race) è prevista domenica alla stessa ora. L’evento potrà essere seguito gratuitamente in diretta sul canale YouTube del NLS, di ADAC e del Nürburgring