F1, la Ferrari non ripete l’impresa di un anno fa a Monza. La Rossa fa da spettatrice al Super Max show

La Ferrari sorride a metà al termine del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pubblico sognava un altro trionfo come avvenuto un anno fa con Charles Leclerc, ma quel “colpaccio” beffando le McLaren, è rimasto unico nel suo genere. Oggi la gara è proseguita in maniera molto più regolare e le due Rosse non hanno potuto regalare una gioia al folto pubblico monzese.

Charles Leclerc, proprio come un anno, scattava dalla quarta posizione della griglia. Purtroppo nella medesima posizione ha concluso. Lewis Hamilton, invece, costretto alla decima casella dello schieramento dopo la penalità di Zandvoort, ha fatto il possibile, rimontando qualche gradino e chiudendo sesto alle spalle di George Russell. Un andamento senza scossoni, né guizzi. Il sogno di una domenica tinta di rosso si è concluso dopo pochi giri. La sensazione che la Ferrari non potesse essere della partita era evidente.

Tutti immaginavano una McLaren pronta alla doppietta a Monza. Lando Norris e Oscar Piastri volevano dominare e dare una lezione a tutti. Non ci sono riusciti. Max Verstappen li ha zittiti, con una prestazione sontuosa, da quattro volte campione del mondo. La Ferrari, invece, ha fatto da spettatrice. Il passo gara era buono, ma non ai livelli di chi precedeva Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La SF-25, estrema dal punto di vista della velocità, non ha pagato.

Si chiude, quindi, il fine settimana di casa per la scuderia di Maranello. Poca voglia di festeggiare e tanta concretezza. Manca la vettura, e questo si sa non da oggi, ma manca anche altro. Dalla scia non data al monegasco nelle qualifiche di ieri, fino al tentativo di azzardare la strategia oggi. Un anno fa funzionò, questa volta nemmeno si è provato. Peccato. La SF-25 non poteva fare un miracolo. Non l’ha mai fatto in 16 tappe e, probabilmente, non lo farà nemmeno fino ad Abu Dhabi. Una grigia Monza per la Ferrari.