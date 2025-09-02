F1, Andrea Kimi Antonelli protagonista nel GP d’Italia? Il nostro Paese aspetta da vent’anni risultati di peso a Monza!

Il Gran Premio d’Italia di F1 si disputerà dal 5 al 7 settembre. L’edizione 2025 dell’appuntamento vedrà ovviamente in griglia di partenza anche Andrea Kimi Antonelli. Dunque, per la prima volta dal 2021, avremo in pista un pilota del nostro Paese. Il teenager bolognese non si limiterà a fare atto di presenza, ma avrà l’ambizione di essere protagonista. Da quanto tempo un italiano non lascia il segno a Monza?

Sono passati esattamente vent’anni dall’ultimo podio di un pilota battente bandiera tricolore nel GP di casa. Nel 2005, Giancarlo Fisichella si attestò in terza piazza, disputando una gara molto concreta che gli permise di risalire cinque posizioni rispetto a quella di partenza. Addirittura, il podio del romano fu il primo di un italiano a Monza da quello di Michele Alboreto, secondo nel 1988!

Questo significa che, in Brianza, dal 1989 in poi solo Fisico ha potuto assaporare lo champagne. Certo, ci furono episodi sfortunati che privarono Riccardo Patrese di almeno un paio di podi (e verosimilmente di una vittoria), ma il concetto cambia poco. L’Italia, in casa, non è protagonista da tempo immemore.

Chissà se Antonelli sarà in grado, non necessariamente nel 2025, di rinvigorire fasti ormai perduti nei meandri del passato. Sono 4 le vittorie italiane a Monza, di cui tre risalenti addirittura agli albori del Mondiale (Nino Farina nel 1950, Alberto Ascari nel 1951 e nel 1952). Successivamente, si è aggiunto il solo Ludovico Scarfiotti (1966).

C’è qualche pole position più recente, poiché dopo quelle di Ascari (1952 e 1953), sia Patrese (1983) che Teo Fabi (1986) hanno saputo essere i più rapidi in qualifica. Però, 39 anni restano un’eternità. Ad Andrea Kimi, venuto al mondo nel XXI secolo, il compito di scrivere nuovi paragrafi di storia. Già da domenica? Sarebbe bello da parte di chi è abituato a bruciare le tappe. In caso contrario, pazienza. In tutti i sensi!