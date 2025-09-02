F1, Stefano Domenica: “Il GP d’Italia è un simbolo del nostro paese. Bisogna continua ad investire”

Comincia la settimana più importante dell’anno per gli appassionati italiani di F1. Questo weekend, infatti, si disputa il GP d’Italia a Monza, arrivato alla sua settantacinquesima edizione. Un appuntamento che unisce storia, passione, emozioni su un circuito che regala spesso delle gare indimenticabili.

Chiaramente ci sarà la consueta marea rossa di tifosi Ferrari, nonostante una stagione decisamente deludente per la scuderia di Maranello, reduce anche dalla debacle dell’Ungheria, con entrambe le macchine ritirate. Inoltre Lewis Hamilton sa già che avrà una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Dunque in casa Ferrari si punterà soprattutto su Charles Leclerc, che sogna di rivivere i magici momenti dell’anno scorso, con quella vittoria incredibile davanti ad Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale.

Proprio in vista del GP d’Italia a Monza, ha parlato il CEO della F1, Stefano Domenicali: “Il GP d’Italia è un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del nostro Paese. Quest’anno celebriamo i 75 anni di F1 e il GP d’Italia c’è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come la Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una solida realtà come Racing Bulls, così come testimonia il podio di Isack Hadjar di domenica”.

Continua Domenicali in un videomessaggio durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Monza è nel calendario accanto a città come Miami, Singapore, Las Vegas. Occorre mettere in campo ogni anno il massimo impegno per questo GP. Bisogna investire al massimo per i tifosi, team e addetti ai lavori per garantire l’esperienza migliore possibile, migliorare sempre e alzare i propri obiettivi”