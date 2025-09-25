CompletoEquitazione
Equitazione: Jonelle Price comanda dopo la prima giornata del completo di Lignieres
La prima giornata del concorso completo di Lignieres, dedicata agli individualisti che non faranno parte del contest rientrante nella Nations Cup 2025, si è conclusa in Francia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio dopo le performance di dressage.
A comandare la classifica, con ben due cavalli (Senor Crocodillo e Capitaine De Hus Z), è l’amazzone neozelandese Jonelle Price, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012 e ai Mondiali di Pratoni del Vivaro nel 2022, rispettivamente con 27.8 e 28.5 punti negativi.
Alle sue spalle, virtualmente sul gradino più basso del podio, il britannico Gordon Murphy: montante Highmoon, il cavaliere ha tirato fuori una ripresa che gli ha consentito di far segnare uno score di 28.6 penalità.
Non vi sono e non vi saranno italiani in gara. Domani, come detto, inizierà la gara a squadre che coinvolgerà i binomi che oggi non sono scesi sul campo di gara transalpino. Le nazioni in competizione saranno: Francia, Germania, Svizzera, Spagna e Gran Bretagna.
Successivamente alla prova di dressage, verranno disputate poi le prove di salto ostacoli e cross country, che definiranno il punteggio dei singoli binomi e la classifica a squadre.