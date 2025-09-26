CalcioSport in tv
Dove vedere Italia-Australia in tv, Mondiali calcio U20 2025: orario, programma, streaming
I Mondiali Under 20 2025 di calcio, in programma in Cile, inizieranno per gli azzurrini, che affronteranno nel primo match del raggruppamento l’Australia. La sfida d’esordio dell’Italia nella manifestazione si giocherà domenica 28 settembre alle ore 22.00 italiane.
Il match tra Italia ed Australia, valido per i Mondiali Under 20 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO 2025
Domenica 28 settembre
22.00 Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA MONDIALI U20 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.