Calcio femminile, poker della Juventus contro il Napoli, Lazio a punteggio pieno nella Serie A Women’s Cup

Calato il sipario sui primi due incontri dell’ultima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup di calcio femminile. Turno decisivo per definire tutte le qualificate alla Final Four prevista a Castellamare di Stabia (martedì 23 e mercoledì 24 settembre le semifinali, sabato 27 la finale). Ebbene, quest’oggi sono state due le vittorie casalinghe.

Al Pozzo-La Marmora di Biella, la Juventus resta in corsa per la Final Four citata, rifilando un poker al Napoli. Le campionesse d’Italia andavano a caccia dell’ottava vittoria in nove incontri con la formazione campana e l’obiettivo è stato centrato. Le reti di Stølen Godø, Cristiana Girelli (su rigore) e Pinto (doppietta) hanno permesso alla squadra di Max Canzi di salire a quota 6 punti nella classifica del Gruppo A. La Vecchia Signora dovrà attendere domani per sapere se ci saranno possibilità per prendere parte alla fase conclusiva della competizione.

Già certa di esserci è la Lazio che ha chiuso in vetta davanti alle bianconere il raggruppamento a punteggio pieno. Terza vittoria in altrettanti match per la formazione guidata da Gianluca Grassadonia. Tra la mura amiche del Fersini è arrivato il successo (3-1) contro il Parma.

I gol delle laziali sono stati siglati tutti nella prima frazione di gioco. Ad aprire le danze è stata Flaminia Simonetti al 16′. Al 37′ è stata la volta di Martina Piemonte e il tris è stato firmato al 45′ da Elisabetta Oliviero. Poco da fare per le ducali, a segno con l’inglese Danielle Cox all’84’.