Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 1° settembre, programma, streaming

Oggi lunedì 1° settembre va in scena la quarta e ultima giornata dedicata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) si conclude il primo turno della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata con la disputa di due incontri che promuoveranno le prime due squadre tra le migliori otto compagini del Pianeta.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con il confronto tra USA e Canada. Derby nordamericano in cui la formazione a stelle e strisce partirà con i favori del pronostico: è vero che non hanno incantato durante la fase a gironi, ma le individualità sono di maggiore spessore e dovrebbero regolare le avversarie, che nei primi tre incontri sono parse un po’ sottotono.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà la partita tra Turchia e Slovenia. Sulla carta dovrebbe trattarsi di una sfida a senso unico, dove la corazzata anatolica guidata in campo dalla bomber Melissa Vargas dovrebbe soppiantare senza particolari patemi d’animo le modeste balcaniche. Le due vincitrici si affronteranno tra loro nei quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (lunedì 1° settembre) ai Mondiali 2025 di volley femminile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Lunedì 1° settembre

12.00 USA vs Canada

15.30 Turchia vs Slovenia

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.