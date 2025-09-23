Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 23 settembre, programma, streaming

Doveva sembrare un passaggio agevole per il Brasile, invece la quarta giornata degli ottavi di finale del Mondiale di volley nelle Filippine propone due sfide dal pronostico tutt’altro che scontato. Non siamo di fronte a incroci di cartello come quelli dei giorni precedenti, ma le partite di Pasay City hanno comunque un peso enorme: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran mettono in palio l’accesso tra le prime otto del mondo e possono dire molto sul livello di crescita di realtà emergenti e sulla capacità delle tradizioni consolidate di restare al vertice.

La prima sfida vede di fronte una Tunisia sorprendente, capace di chiudere in vetta al gruppo A grazie a due successi pesanti. Dopo il 3-1 all’Egitto all’esordio, è arrivata la vittoria più significativa contro le Filippine, maturata al tie-break e costruita sulla personalità del capitano Ben Slimene e sulla continuità dell’opposto Bongui, sempre oltre la doppia cifra. Solo l’Iran ha saputo fermare il cammino degli africani, in una gara comunque combattuta. Un biglietto da visita che racconta una squadra grintosa, capace di restare lucida nei momenti decisivi. La Cechia, dall’altra parte, ha vissuto il girone forse più equilibrato del torneo, chiudendo a pari punti con Serbia e Brasile. Il successo secco contro la Cina e quello sorprendente all’esordio proprio contro i serbi hanno mostrato la solidità di un gruppo ben assortito, guidato dall’opposto Jan Hadrava e dagli schiacciatori Galabov e Licek. La sconfitta con il Brasile (0-3) ha evidenziato qualche limite di continuità, ma non ha intaccato la fiducia di una squadra che ha nelle sue corde esperienza e fisicità. Sulla carta gli europei partono favoriti, ma l’entusiasmo tunisino potrebbe rendere il confronto più equilibrato di quanto sembri.

La seconda partita propone invece un affascinante incrocio tra tradizione e ambizione. La Serbia si presenta forte di un girone chiuso con due vittorie e una sola sconfitta, impreziosito dal 3-0 netto al Brasile, forse la miglior prestazione finora. Il rendimento dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, la costanza di Uros Kovacevic e la regia di Nikola Jovovic confermano una squadra abituata ai grandi palcoscenici e desiderosa di tornare a medaglie che mancano da tempo. Di fronte ci sarà un Iran altalenante ma competitivo, che ha saputo reagire al ko d’esordio con le Filippine trovando successi fondamentali contro Tunisia ed Egitto, fino al tie-break decisivo vinto proprio con i padroni di casa. Il tecnico Roberto Piazza si affida alle bocche da fuoco di Amirhossein Hajipour e Poriya Bagherzadeh, due terminali capaci di superare più volte quota 20 punti. La loro capacità di incidere in attacco sarà la chiave per mettere pressione a una Serbia solida ma non sempre impeccabile nella fase di ricezione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di martedì 23 settembre ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025 OGGI

Martedì 23 settembre

09.30 Tunisia-Cechia (ottavo di finale) diretta streaming VBTV

14.00 Serbia-Iran (ottavo di finale) diretta streaming VBTV