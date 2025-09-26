Calcio a 5: la prima giornata si apre con le vittorie di Roma e Genzano. Dilagano Eboli, L84 e Sporting Sala Consilina

Dopo la qualificazione agli Europei 2026 della nazionale italiana, in uno spareggio pieno di pathos nel doppio confronto con il Kazakistan, la Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha preso il via con gli anticipi della prima giornata. Cinque le partite in scaletta in questo venerdì 26 settembre, in un turno che vede la Sandro Abate a riposo.

Larghi successi per la Feldi Eboli, vittoriosa 1-6 (tripletta di Calderolli) sul campo del CDM Futsal, e della L84 Torino, impostati in casa addirittura per 9-1 sulla Came Treviso (doppiette per Schiochet e García González).

Benissimo anche lo Sporting Sala Consilina, 5-1 al Napoli con Arillo ad aprire le marcature, in un quadro che è stato chiuso dal 4-2 del Genzano sul Mantova (doppiette di Canal e Nem) e dal tiratissimo 2-1 con cui la Roma 1927 ha regolato il Cosenza, grazie alle zampate di Cutrupi e Ricardinho.

Sabato 27 e domenica 28 settembre sono rispettivamente in agenda: Active Network-Fortitudo Pomezia (15.00) e Capurso-Meta Catania (20.45), con l’esordio dei campioni d’Italia.