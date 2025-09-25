Dove vedere in tv Italia-Germania, Europei baseball 2025: orario, programma, streaming

Dopo le tre vittorie consecutive nella fase a gironi ed il successo in rimonta agli ottavi sulla Francia, l’Italia non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare la Germania ai quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di baseball. Neanche un giorno di riposo per gli Azzurri, che tornano in campo già oggi pomeriggio alle ore 15.00 sul diamante del Neptunus Familiestadion di Rotterdam (Paesi Bassi).

A confronto la prima classificata dell’abbordabile gruppo C e la capolista del durissimo girone A, con la formazione tedesca che è avanzata direttamente ai quarti grazie alle vittorie su Cechia e Svezia nonostante la sconfitta di misura con la Spagna. In palio un posto in semifinale contro la vincente del primo quarto di finale odierno tra Israele e Cechia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei di baseball. La partita verrà trasmessa in diretta streaming a pagamento su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: 29,99 euro per l’intera rassegna, 7,99 per la singola partita) ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA EUROPEI BASEBALL 2025

Giovedì 25 settembre

Ore 15.00 Italia-Germania

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (a pagamento).

Diretta Live testuale: OA Sport.