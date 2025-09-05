Dove vedere in tv Italia-Estonia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming

Riparte da Bergamo con un nuovo CT il percorso della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, dopo aver cominciato il suo cammino nel gruppo I a giugno con una brutta sconfitta in Norvegia ed una risicata vittoria casalinga contro la Moldavia. Gli Azzurri tornano dunque in campo stasera (ore 20.45) alla ‘New Balance Arena’ con l’obiettivo di battere l’Estonia e segnare il maggior numero possibile di gol.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CALCIO DALLE 20.45

La squadra guidata dal nuovo Commissario Tecnico Gennaro Gattuso deve infatti inseguire la Norvegia capolista del girone, ancora a punteggio pieno con quattro successi di fila e distante 9 punti avendo giocato però due gare in più. L’Italia, per sperare di arrivare prima nel raggruppamento ed evitare i temuti playoff, sarà costretta a vincere tutte le sfide rimanenti (tra cui lo scontro diretto conclusivo con i norvegesi a Milano) e recuperare dall’attuale -12 nella differenza reti generale rispetto agli scandinavi.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Estonia, terzo match degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Venerdì 5 settembre

Ore 20.45 Italia vs Estonia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ESTONIA

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Raspadori, Zaccagni; Kean.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen.