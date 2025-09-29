Dove vedere in tv Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025: orario Finale, programma, streaming

Domani, non prima delle 11.00 italiane, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz si affronteranno nella finale dell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento giapponese pronostici rispettati e le prime due teste di serie che si ritroveranno nell’atto conclusivo. Un confronto nel quale l’iberico (n.1 del mondo) ha impressionato per qualità di gioco, pur facendo più fatica del californiano nel penultimo atto.

Alcaraz è stato costretto alla rimonta contro il norvegese Casper Ruud. Una prestazione di alto livello dello scandinavo, che ha ben sfruttato il passaggio a vuoto nel primo set di Carlitos per piazzare il colpo (6-3). Il murciano però ha saputo reagire brillantemente e, pur costretto a salvare due palle break molto pericolose nel terzo parziale, è riuscito a spuntarla con lo score di 6-3 6-4 nelle altre due frazioni.

In due set, invece, l’affermazione di Fritz contro il connazionale Jenson Brooksby. Col punteggio di 6-4 6-3 il n.2 del seeding ha avuto la meglio, trovando la breccia nel gioco difensivo del suo avversario. Guardando i precedenti, Alcaraz guida 3-1 e l’unico successo dell’americano è arrivata nella recente Laver Cup. Una partita da valutare fino a un certo punto, in quanto si parla sempre di un torneo a squadre che non mette in palio punti ATP.

La finale del torneo ATP500 di Tokyo (Giappone) tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz andrà in scena domani, martedì 30 settembre, e sarà trasmessa da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. L’orario di inizio è previsto non prima delle 11.00 italiane sul Centrale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ALCARAZ-FRITZ FINALE ATP TOKYO 2025

Martedì 30 settembre (orario italiano)

COLOSSEUM – Inizio alle 07.00

R. Bopanna/T. Yuzuki vs H. Nys/E. Roger-Vasselin

Non prima delle 11.00 italiane

C. Alcaraz vs T. Fritz

PROGRAMMA ALCARAZ-FRITZ FINALE ATP TOKYO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport