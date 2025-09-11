Coppa Sabatini 2025, Isaac Del Toro concede il tris in Toscana. Quarto Scaroni

Isaac Del Toro firma la tripletta sulle strade della Toscana. Dopo la vittoria al GP Industria&Artigiano e al Memorial Alfredo Martini, il messicano conquista anche la Coppa Sabatini, centrando il quattordicesimo successo in carriera tra i professionisti. Anche questa volta non c’è stato nulla da fare, con il corridore della UAE Team Emirates-XRG che ha rispettato i favori del pronostico, andando a prendersi la vittoria prima con l’attacco a cinque chilometri e poi con un ulteriore allungo nel finale.

Secondo posto per il francese Benjamin Thomas (Cofidis), che ha provato con il britannico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) a rimanere con il messicano fino alla fine. Entrambi però sono stati staccati da Del Toro, che si è imposto rispettivamente con nove e dodici secondi di vantaggio.

La corsa si è decisa sull’ultimo strappo verso Peccioli, ma in precedenza a vivacizzarla erano stati soprattutto il messicano Edgar David Carena (Petrolike) e lo svizzero Alexandre Balmer (Team Solution Tech – Vini Fantini), protagonisti già nella prima fuga e poi anche di un ulteriore attacco a venti chilometri dalla fine.

Ripresi i due attaccanti la UAE ha cominciato la sua strategia, provando prima con lo svizzero Jan Christen e poi soprattutto con Del Toro. Il messicano ha allungato sul gruppo rimasto a sei chilometri dal traguardo, portandosi dietro Benjamin Thomas e Ben Granger. I tre hanno preso un buon margine, decisivo per giocarsi la vittoria finale.

Del Toro ha fatto valere la legge del più forte, partendo nell’ultimo chilometro ed allungando sui due compagni di fuga. Per Thomas e Granger non c’è stato nulla da fare con il messicano che ha vinto a braccia alzate. Quarto posto per un arrabbiato Christian Scaroni (Astana), che non è riuscito ad attaccarsi al terzetto al momento dell’attacco. Quinto il francese Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) davanti allo svizzero Marc Hirschi (Tudor) e all’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).