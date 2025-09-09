Coppa Sabatini 2025: il percorso ai raggi X. La corsa si decide sullo strappo finale?

L’imminente conclusione de La Vuelta a España 2025, la corsa si chiuderà domenica 14 settembre con la passerella finale di Madrid, accentua l’incedere della stagione verso la sua conclusione. Il calendario, nel mese di settembre, propone un fitto programma di gare sul territorio italiano.

Si disputa giovedì 11 la Coppa Sabatini, corsa in linea giunta alla settantatreesima edizione. I corridori in gara si sfidano per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro allo svizzero Marc Hirschi, vincitore dello scorso anno davanti all’austriaco Gregor Mühlberger e al danese Anders Foldager.

La corsa si sviluppa su un tracciato di 197,6 chilometri con partenza ed arrivo a Peccioli. Il tratto iniziale, circa 40 chilometri, propone le salite di Legoli, Montefoscoli e Terricciola. Il passaggio in paese segna l’inizio di un circuito di 24,8 chilometri da percorrere cinque volte: Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta sono le asperità da affrontare.

L’ultima parte di gara immette gli atleti in un secondo circuito di 12,2 chilometri: i corridori transiteranno sulla linea del traguardo per due volte prima del gran finale con lo strappo di 1,2 chilometri al 4,9% che potrebbe finire per essere decisivo in ottica conquista della vittoria.

Saranno ben otto le formazioni World Tour che prenderanno il via: UAE Team Emirates-XRG, Movistar Team, XDS Astana Team, EF Education – EasyPost, Intermarché – Wanty, Cofidis, Red Bull – BORA – hansgrohe e Team Jayco AlUla. Non si conosce ancora la composizione dettagliata della start list. Da seguire con interesse le prove del francese Jordan Jegat della Team TotalEnergies, di Simone Gualdi della Intermarché – Wanty, di Stefano Oldani della Cofidis e del duo della XDS Astana Team Christian Scaroni-Diego Ulissi.