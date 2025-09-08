Tennis
Coppa Davis 2025, i convocati di tutte le nazionali per il 2° turno. Addio fase a gironi
Nella settimana successiva alla conclusione dell’ultimo Slam stagionale la Coppa Davis riprende il centro della scena nel panorama tennistico. Si torna in campo per disputare i match di secondo turno da cui scaturiranno le formazioni che insieme all’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni, disputeranno la Final Eight in programma a Bologna dal 18 al 23 Novembre. Da quest’anno l’organizzazione ha abolito i gironi di secondo turno e optato per le sfide ad eliminazione diretta.
Sul cemento di Groningen l’Argentina, guidata da Francisco Cerundolo e con il solido doppio Zeballos-Molteni, sembra partire in vantaggio sull’Olanda finalista della scorsa edizione. Il capitano neerlandese Paul Haarhuis dovrà rinunciare al suo numero uno Tallon Griekspoor.
Alla Ken Rosewall Arena di Sydney l’Australia non dovrebbe incontrare eccessivi problemi nel superare il Belgio. Il tandem Alex De Minaur-Alexei Popyrin sembra avere tutte le carte in regola per aver ragione del duo Zizou Bergs-Rapahel Collignon. Inizia, almeno teoricamente, sui binari dell’assoluto equilibrio, il confronto Ungheria-Austria che si disputerà alla Fonix Arena di Debrecen. Il fattore campo favorevole potrebbe offrire la spinta decisiva. Il duo Fabian Marozsan-Marton Fucsovics spingerà a tutta per riuscire a centrare la qualificazione.
Secondo turno casalingo consecutivo per il Giappone che, dopo aver superato la Gran Bretagna, ospita la Germania all’Ariake Colosseum di Tokyo. Il forfait del numero uno nipponico Kei Nishikori rende la sfida ancora più aperta ed imprevedibile. Per i tedeschi rischia di essere decisivo il contributo del doppio Kevin Krawietz-Tim Puetz. Sarà il campo in cemento di Delray Beach a ospitare la sfida da scintille tra USA e Cechia. La formazione allenata da Tomas Berdych si affida al trio di Top 20 Jakub Mensik-Jiri Lehecka-Tomas Machac e al doppista Adam Pavlasek. I padroni di casa ribattono con Taylor Fritz-Frances Tiafoe in singolare e con la coppia Rajeev Ram-Austin Krajicek in doppio.
La Spagna, impegnata sulla terra di Marbella con la Danimarca, deve fare i conti con le rinunce in extremis della stella Carlos Alcaraz e del numero due Alejandro Davidovich Fokina. Capitan David Ferrer può contare su Jaume Munar, Pedro Martinez, Roberto Caraballes Baena, Pablo Carreno e Marcel Granollers. I danesi, dal canto loro, scommettono sui due successi di Holger Rune e proveranno a conquistare il terzo in singolare con uno tra Elmer Moeller e August Holmgren.
Sul campo in terra battuta indoor di Osijek la Croazia si affida al veterano Marin Cilic e a Borna Coric in singolare. In doppio la scelta non può che ricadere su Mate Pavic e Nikola Mektic. I transalpini affidano buona parte delle proprie speranze ad Ugo Humbert; completano la formazione Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech e Pierre-Hugues Herbert.
CONVOCATI SECONDO TURNO COPPA DAVIS
Olanda
Jesper De Jong
Botic van de Zandschulp
Guy Den Ouden
Sander Arends
Sem Verbeek
Argentina
Francisco Cerundolo
Tomas Martin Etcheverry
Francisco Comesana
Horacio Zeballos
Andres Molteni
Australia
Alex De Minaur
Alexei Popyrin
Jordan Thompson
Matthew Ebden
Belgio
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Kimmer Coppejans
Sander Gille
Joran Vliegen
Ungheria
Fabian Marozsan
Marton Fucsovics
Zsombor Piros
Peter Fajta
Austria
Filip Misolic
Sebastian Ofner
Jurij Rodionov
Lucas Miedler
Alexander Erler
Giappone
Shintaro Mochizuki
Yosuke Watanuki
Yoshihito Nishioka
Takeru Yuzuki
Germania
Yannick Hanfmann
Jan-Lennard Struff
Justin Engel
Kevin Krawietz
Tim Puetz
USA
Taylor Fritz
Frances Tiafoe
Reilly Opelka
Rajeev Ram
Austin Krajicek
Cechia
Jakub Mensik
Jiri Lehecka
Tomas Machac
Petr Brunclik
Adam Pavlasek
Spagna
Jaume Munar
Roberto Caraballes Buena
Pablo Carreno Busta
Pedro Martinez
Marcel Granollers
Danimarca
Holger Rune
Elmer Moeller
August Holmgren
Christian Sigsgaard
Johannes Ingildsen
Croazia
Marin Cilic
Borna Coric
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic
Francia
Ugo Humbert
Benjamin Bonzi
Arthur Rinderknech
Pierre-Hugues Herbert